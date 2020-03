Lombardia, 541 morti in un solo giorno: sfiorato il picco di una settimana fa

Ennesima giornata di lotta, sabato 28 marzo, contro il coronavirus. E' salito in maniera considerevole il numero dei decessi per coronavirus in Lombardia: il totale delle vittime è di 5.402, con un aumento di 541 in un solo giorno, di poco inferiore alla cifra massima di 546 raggiunta lo scorso 21 marzo.

Sono i dati resi noti dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. Giovedì i decessi erano stati 387, mercoledì 296. E' invece in lieve calo il numero relativo ai nuovi contagiati: i positivi in regione sono 37.298, con una crescita di 2.409 in un giorno, mentre ieri era stata di 2.543. Calano anche i nuovi ricoveri: i nuovi accessi nei reparti non di terapia intensiva sono +456 per un totale di 11.137, mentre ieri erano stati 655.

Diminuisce la pressione sul pronto soccorso

"C'è però un elemento confortante - ha spiegato l'assessore alla Salute regionale Giulio Gallera - continua a ridursi la pressione sui Pronto Soccorso. Al Policlinico San Matteo di Pavia abbiamo registrato addirittura una riduzione degli accessi del 30% e, a Lodi, il numero di pazienti che hanno fatto accessi per problemi non connessi al Covid-19 e' piu' alto del numero dei pazienti Coronavirus".

