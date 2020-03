"Per i nostri angeli custodi", pizzaiolo offre la cena a medici e infermieri del Civile

In un'epoca in cui i contatti vanno limitati e viene caldamente suggerito di mantenere le distanze, anche il più piccolo gesto di solidarietà si trasforma in un comportamento da lodare, divulgare e, perché no, anche da imitare.

Diego Baiano, gestore del locale 'Fresco Locanda Pesce Pizza' di via Malta a Brescia, ha trovato un modo concreto per sostenere i medici e gli infermieri del Civile, che da giorni stanno fronteggiando in prima linea l'emergenza coronavirus, e regalargli qualche minuto di normalità.

L'idea, nata dalla battuta di una sua conoscente infermiera, era quella di far arrivare le pizze all'interno dell'ospedale, dato che tra le misure prese per contenere il contagio c'è anche la chiusura della mensa: "Perché non ci porti le pizze?", aveva scherzosamente chiesto la donna.

Detto, fatto. Alle 19 di domenica sera, Baiano si è presentato fuori dal Pronto Soccorso del nosocomio cittadino con una trentina di pizze appena sfornate. Dopo aver indossato camice e mascherina, ha offerto e consegnato personalmente la cena a medici e infermieri.

"Un piccolo pensiero per i nostri angeli custodi: stanno facendo il massimo e questo mi sembrava il minimo che potessi fare per sostenerli", ci ha spiegato.

E i ringraziamenti non sono mancati. Decine di messaggi sono arrivati alla pagina social del locale, come sul cellulare del pizzaiolo: "È stata la cosa più bella della giornata, grazie Diego e a tutti i tuoi collaboratori, grazie da tutti noi del Pronto Soccorso Civile di Brescia", ha scritto su Facebook un'infermiera del Civile. E la prossima domenica potrebbe essere servito il bis.