Coronavirus, i morti bresciani salgono a 11: un'altra vittima a Orzinuovi

Nuova vittima del Coronavirus a Orzinuovi. A perdere la vita una donna di 90 anni: in paese sale a 5 la conta dei decessi dovuti al Covid-19 (sono 11 in tutta la provincia di Brescia), gli ultimi 4 avvenuti nell'arco di poche ore. L'anziana signora è spirata poco dopo il marito, trovato senza vita in casa 10 giorni fa.

Il sindaco Gianpietro Maffoni ha disposto le prime misure straordinarie per cercare di limitare la diffusione del virus in paese, dove già si contano 19 persone contagiate. Tra queste: sanificazione degli edifici comunali e annullamento del mercato del venerdì.

Al momento, il primo cittadino non è autorizzato ad emettere ordinanze sulla "mobilità contingentata" delle persone, ma ha invitato bar, pizzerie e locali pubblici in generale a chiudere fino a lunedì o, almeno, a ridurre gli orari di apertura.