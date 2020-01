Coronavirus, ci si prepara in caso d'emergenza: c'è anche il Civile di Brescia

C'è anche l'Asst degli Spedali Civili di Brescia nella “rete ospedaliera” delle malattie infettive che farà da riferimento per la gestione e il ricovero di eventuali casi da coronavirus, l'emergenza sanitaria cinese che sta spaventando (forse troppo) tutto il mondo: lo fa sapere Regione Lombardia, che in questi giorni ha emanate le direttive ai medici di base e agli ospedali per la presa in carico dei “casi sospetti”.

La task force regionale

“La task force per riconoscere e affrontare eventuali casi di coronavirus in Lombardia è al completo”, spiega l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: sono tre i laboratori dove trasmettere i campioni da analizzare e i 17 i reparti di malattie infettive di riferimento. Tra cui, appunto, anche il reparto del Civile di Brescia.

“Abbiamo emanato alcune indicazioni procedurali importanti per i medici di base e gli specialisti ospedalieri, in costante raccordo con il Ministero della Salute – dice ancora Gallera – E' fondamentale porre attenzione ai tempi di riferimento dei viaggi e alle frequentazioni a rischio di contagio, prendendo in considerazione gli ultimi 14 giorni dall'esordio dei sintomi”.

Laboratori e ospedali

Questi sono i laboratori regionali di riferimento, indicati per la ricezione dei campioni biologici:

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università di Milano;

S.S. Virologia Molecolare, S.C. Microbiologia e Virologia Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo;

U.O.C Microbiologia Clinica, Virologia e diagnostica delle Bioemergenze, ASST FBF-Sacco.

Questo invece l'elenco completo degli ospedali lombardi che, in caso di necessità, si dovranno occupare della presa in carico dei pazienti, con i medici di riferimento: