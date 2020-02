Coronavirus in Lombardia: i contagi salgono a 14

"In queste ore sono state individuate altre 8 persone positive al Coronavirus, tra cui 5 operatori sanitari (medici e infermieri) e tre pazienti dell'ospedale di Codogno". Lo ha detto l'assessore al welfare di Regione Lombardi Giulio Gallera, durante la conferenza stampa in corso a Palazzo Lombardia. I casi si aggiungono ai 6 accertati nella mattinata. In tutto sono quindi 14 le persone infettate dal virus.



Quasi 250 persone in queste ore sono state sottoposte al tampone per verificare il possibile contagio. Uomini e donne che sono entrate in contatto con il 'paziente uno': il 38enne di Castiglione d'Adda, ma residente a Codogno, affetto da coronavirus e ricoverato in gravi condizioni proprio all'ospedale di Codogno. Si tratta di 120 dipendenti della Unilever di Casalpusterlengo e altre 149 persone, tra cui 70 operatori sanitari, che hanno avuto contatti con i primi sei contagiati.

Oltre al 38enne, la moglie (un'insegnante all'ottavo mese di gravidanza), un 40enne che fa parte del gruppo podistico del primo contagiato, tre uomini - tra i 70 e gli 80 anni - che frequentavano lo stesso bar dove spesso andava il padre del podista.

10 comuni interessati dall'emergenza

Tutti i pazienti colpiti dal virus, stando a quanto riferito, provengono dai comuni limitrofi. "Ci sarà un'ordinanza con misure molto precise, che riguarda quell'area - ha annunciato Gallera -. Sono dieci comuni almeno".

Indagini sono in corso sul presunto paziente zero, che per ora è stato identificato in un manager di Castiglione d'Adda, tornato dalla Cina il 21 gennaio e che si è incontrato col 38enne tre volte tra fine gennaio e la prima settimana di febbraio. L'uomo è risultato negativo ai primi test, ma saranno necessari - hanno fatto sapere dal Pirellone - ulteriori accertamenti. Va infatti verificato con altre analisi se, nel suo organismo, siano presenti anticorpi che potrebbero dimostrare il "passaggio" del virus.

Circoscrivere l'area dove si registrano i contagi

Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha espresso "gratitudine alla Regione Lombardia, al presidente e agli assessori. Ci sono già stati in Europa dei cluster. In Germania, attorno a un'azienda, in Francia, attorno a una scuola. Noi avevamo preparato un piano, che ora si dovrà solo attuare - ha spiegato -. Dobbiamo circoscrivere quest'area. Lavorare perché il virus venga trattenuto lì dentro". Tra le misure: la sospensione della attività lavorative, commerciali e di tutti gli eventi pubblici, delle attività educative e dell'infanzia e delle attività ludico sportive.

Caserme per i pazienti da isolare

L'esigenza ora è trovare luoghi adatti per la quarantene. Angelo Borrelli, capo della Protezione civile nazionale, ha spiegato che sono state individuate "una struttura a Milano e a Piacenza per 150-180 persone in totale".

"Siamo cercando - ha aggiunto - anche nelle strutture alberghiere", segno evidente che i numeri sono "importanti". Due degli spazi individuati, stando a quanto appreso, sono caserme.