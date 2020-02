Coronavirus, l'impatto sul turismo Bresciano: chiusure e prenotazioni saltate

Come prevedibile, l'emergenza sanitaria Coronavirus comincia a ripercuotersi sulle attività turistiche del Bresciano. Per effetto dell'ordinanza emanata da Regione Lombardia, nata per prevenire e ridurre il rischio contagio, anche le Terme di Sirmione - uno dei luoghi simbolo del turismo Gardesano - hanno chiuso i battenti.

"Dal 24 Febbraio 2020, sino a comunicazione contraria, è stata disposta la chiusura dei siti: Aquaria e Stabilimento Virgilio" si legge sui canali social della struttura. Per tutti coloro che avessero già prenotato, e pagato, il centro termale ha attivato un call center per posticipare la prenotazione.

La stagione si annuncia in salita: gli albergatori cominciano infatti a fare i conti con le prime disdette. A far saltare le visite programmate nei prossimi giorni sul Benaco sarebbero principalmente turisti italiani. Troppo presto per fare la conta dei danni: tutto dipende dalla durata delle misure in vigore per ridurre i contagi e dall'evoluzione della situazione in Lombardia. Di certo la stagione turistica non è cominciata nel migliore dei modi.