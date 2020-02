Divieti per il Coronavirus: "Vai alla diretta", arriva il funerale in streaming

A Prevalle gli ultimi due funerali sono stati celebrati in forma privata, quindi in presenza dei soli familiari. A Villanuova sul Clisi si è deciso di svolgere la funzione aperta al pubblico, ma nel giardino di una casa. A Chiari, invece, le omelie funebri saranno trasmesse in diretta streaming, già da giovedì mattina.

E' questo l'effetto del coronavirus sulla vita (anche) religiosa dei bresciani. Il caso di Chiari, al momento, è più unico che raro: “A seguito di ordinanza regionale – si legge in una nota pubblicata dalle onoranze funebri Mombelli, che appunto trasmette in diretta le cerimonie – che dispone limitazioni allo svolgimento delle funzioni religiose, i funerali e le veglie funebri si terranno in forma strettamente privata”.

I funerali in diretta streaming

“Per coloro che volessero seguire la funzione – scrive ancora Mombelli – mettiamo a disposizione sul nostro sito web la diretta streaming del funerale”. La diretta inizia circa cinque minuti prima dell'orario della funzione: sono due le cerimonie in programma giovedì, la mattina nella chiesa di Santa Maria e il pomeriggio del duomo di San Faustino e Giovita.

L'ordinanza di Regione Lombardia

Così recita l'ordinanza regionale: “Per le cerimonie religiose, i matrimoni e le unioni civili non rinviabili è previsto lo svolgimento in forma privata e con un numero di partecipanti limitato. Per quanto riguarda le cerimonie funebri dovranno svolgersi in forma privata e con un numero di partecipanti limitato”. Resterà in vigore di sicuro fino a domenica, poi si vedrà. Nel frattempo è arrivato lo streaming.