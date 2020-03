Emergenza Coronavirus, il Comune di Brescia chiude i parchi e sospende i mercati

Misure sempre più restrittive per contenere la diffusione del Coronavirus ed evitare assembramenti di persone. Nel pomeriggio di mercoledì il sindaco di Brescia Emilio del Bono ha firmato due distinte ordinanze per disporre la sospensione dei mercati cittadini e la chiusura di tutti i parchi.

Sospensione dei mercati

Il primo cittadino di Brescia ha disposto il divieto di svolgimento di tutti i mercati cittadini di ogni categoria merceologica, quindi anche quelli di generi alimentari, fino al 3 aprile, fatte salve eventuali e ulteriori disposizioni successive. Alle forze dell'ordine il compito di far osservare questa disposizione, la cui violazione è punita ai sensi dell’art 650 del Codice Penale.

Chiusura di tutte le aree verdi

Da giovedì 12 marzo al prossimo 3 aprile tutti i parchi, i giardini e le aree verdi comunali recitante e dotate di cancelli d'accesso saranno chiuse al pubblico. "Sono vietate tutte le attività di vendita e di somministrazione all’interno di tutti i parchi, che verranno chiusi. Sono consentiti esclusivamente i lavori urgenti di manutenzione, effettuati dalle ditte incaricate dal Comune", si legge nell'ordinanza firmata dal sindaco.

Non solo, la Loggia fa sapere che sono stati intensificati i controlli da parte della Polizia locale nei parchi e nelle aree verdi che non dispongono di recinzioni e di cancelli per garantire il rispetto delle misure di contenimento previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020.