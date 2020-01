Coronavirus in Italia, dichiarato lo stato d'emergenza sanitaria: cosa significa

Il coronavirus cinese è arrivato anche in Italia. Da ieri una coppia di cittadini cinesi in viaggio a Roma è risultata positiva al test: ora è ricoverata in isolamento all'Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma. Provenienti da Wuhan, erano atterrati a Milano il 23 gennaio scorso e avevano fatto alcune tappe intermedie (a Milano e Parma) prima di arrivare quattro giorni fa in un hotel della capitale. Ci sono, inoltre, altri diciotto cittadini cinesi sotto osservazione perché facevano parte dello stesso gruppo della coppia in vacanza a Roma.

Coronavirus, governo italiano dichiara lo stato d'emergenza: cosa significa?

Il governo, riunitosi stamattina a Palazzo Chigi in un Consiglio dei ministri per discutere sulle misure per affrontare il virus, oggi ha decretato lo stato d'emergenza sanitaria "in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Una misura, hanno spiegato fonti di governo, diretta conseguenza della decisione dell'Organizzazione mondiale della sanità di lanciare l'emergenza globale: "E' una semplice presa d'atto della scelta dell'Oms".

Lo stato d’emergenza nazionale per rischio sanitario da coronavirus durerà sei mesi. La misura conferisce al governo il coordinamento nazionale della gestione del virus. Il governo ha deliberato uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro.

Questo il comunicato diffuso dopo il Consiglio dei ministri: "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato lo stanziamento dei fondi necessari all'attuazione delle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione di 'Emergenza internazionale di salute pubblica' da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). È stato conseguentemente deliberato lo stato d'emergenza, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire l'emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile".

Lo stato di emergenza - ai sensi della legge n. 225 del 1992 sulla Protezione civile - è un provvedimento del Consiglio dei ministri in virtù del quale il governo esercita dei “poteri sostitutivi” degli enti locali in situazioni di particolare rischio. Con lo stato di emergenza si garantiscono interventi immediati a favore della popolazione e del territorio con mezzi e poteri straordinari. Si tratta di interventi che vengono decisi con ordinanze emanate dal capo della protezione civile in deroga alle disposizioni di legge. La prima ordinanza nomina il commissario delegato che avrà la responsabilità di gestire gli interventi necessari per superare la situazione di emergenza.

Lo stato di emergenza non può durare oltre i 180 giorni, salvo proroga di altri sei mesi da parte del Consiglio dei ministri. Consente lo stanziamento di un importo ad hoc per gli interventi di soccorso, di messa in sicurezza e di accoglienza. Lo stato di emergenza deve poi rispettare le disposizioni legislative e l’ordinamento giuridico. Allo scadere dello stato di emergenza viene emanata l’ordinanza di chiusura in cui si stabilisce il subentro dell’amministrazione in via ordinaria.

Spallanzani: "Nessun contagio dai casi di Roma, i cittadini stiano tranquilli"

Per quanto riguarda la coppia positiva al coronavirus, "sono arrivati ieri in autobus e sono sotto osservazione - ha spiegato all'Adnkronos Salute Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani - le loro condizioni sono buone, ma voglio rassicurare che l'ospedale è operativo e non chiuso come scritto da qualche giornale". "Siamo quasi del tutto tranquilli che non ci siano stati altri contagi". Lo ha affermato stamattina a Radio Capital Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'ospedale Spallanzani di Roma. "I cittadini devono stare tranquilli - ha spiegato - perché il rischio reale di trasmissione si verifica con persone sintomatiche. Appena i due turisti hanno avuto i sintomi sono state seguite tutte le procedure. Siamo quasi del tutto tranquilli che non ci siano stati altri contagi".

Ieri sera, in conferenza stampa con il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente del Consiglio ha annunciato anche la chiusura del traffico aereo da e per la Cina, Macao, Hong Kong e Taipei.