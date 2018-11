Città blindata per Brescia-Verona: tutte le modifiche alla viabilità

Domenica 11 novembre, in occasione della manifestazione calcistica Brescia-Verona, saranno adottate alcune modifiche della viabilità nella zona interessata secondo le prescrizioni impartite dalla Questura e confermate dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica nella seduta del 6 ottobre scorso.

Dalle 9 alle 20 dell’11 novembre sarà vietata la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Sostegno, nel tratto tra via Privata De Vitalis e il sottopasso est della stazione ferroviaria.

Dalle 11 alle 20 dell’11 novembre, nelle fasi di attesa, salita e discesa dai bus dei tifosi del Verona, rimarrà chiusa al traffico via Sostegno, nel tratto tra via Malta e via Corsica, e via Privata de Vitalis, nel tratto tra via Sardegna e via Sostegno, con accesso consentito ai soli residenti e autorizzati.

Dalle 7 alle 19 dell’11 novembre sarà vietata la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati delle carreggiate est e ovest e su tutta l’area del parcheggio di piazzale Kossuth, su entrambi i lati nel tratto tra viale Europa e via Valotti di via Famiglia Boccacci e su entrambi i lati di via Vivanti, via dello Stadio, via Verginella, via Rigamonti e via Zampori.

Dalle 8 alle 19 dell’11 novembre rimarranno chiuse al traffico veicolare via dello Stadio da via Valotti a via Sorelle Agazzi, via Rigamonti, piazzale Kossuth, via Verginella da via dello Stadio a via Gallucci, via Zampori e via Famiglia Boccacci nel tratto tra viale Europa e via Valotti. Inoltre, sarà istituito il senso unico di marcia con direzione consentita da nord verso sud e da ovest verso est in via Valotti.

Dalle 9 alle 19 dell’11 novembre sarà vietata la sosta con rimozione forzata su piazzale Vivanti e su tutta l’area di parcheggio che fronteggia la stazione metropolitana.

Dalle 11 dell’11 novembre l’accesso e la sosta di automezzi sulle aree di parcheggio collocate sull’area dell’ex piscina in via dello Stadio e all’intersezione tra via Novagani e via Castelli sarà consentito ai veicoli delle autorità e altre persone autorizzate munite di appositi pass, rilasciati dalla Società Brescia Calcio Spa, con itinerario obbligato ed esclusivo da via Triumplina, via dello Stadio e via Novagani.

Dalle 11 alle 19 dell’11 novembre sarà vietata la sosta con rimozione forzata in via Castelli, compreso il parcheggio antistante il bocciodromo e su entrambi i lati di via Novagani, in via Gallucci tra via Verginella e via Sorelle Agazzi e in via Sorelle Agazzi da via Gallucci per circa dieci metri in direzione sud.

Dalle 11 alle 19 dell’11 novembre rimarranno chiuse al traffico via Castelli, via Verginella da via Gallucci a via Castelli, via Novagani, via Gallucci nel tratto compreso tra via Verginella e via Sorelle Agazzi e via Resolino nel tratto tra via Sant’Antonio e via Castelli.

Dalle 12 alle 19 dell’11 novembre rimarranno chiuse al traffico veicolare viale Europa tra via Famiglia Boccacci e via Branze, via Boccacci tra via Savemini e viale Europa, via Longinotti da via Salvemini a viale Europa, via Vivanti e via Bligny all’altezza del sottopasso condominiale.

Dalle 12 alle 19 dell’ 11 novembre sarà vietata la sosta con rimozione forzata su via Branze tra via Triumplina e Viale Europa.

Da un’ora prima dell’inizio della manifestazione a mezz’ora dopo il suo termine sarà istituito il senso unico di marcia con direzione consentita da sud verso nord in via Sorelle Agazzi, nel tratto tra via Gallucci e via Sant’Antonio.

Da un’ora e mezza prima a un’ora dopo il termine della manifestazione sportiva rimarranno chiuse al traffico via Cuzzetti e via Fisogni, a sud di via Riccardi, con accesso consentito solo ai residenti e autorizzati.

I veicoli a servizio delle persone invalide che espongono il contrassegno invalidi sono autorizzati al transito sull’itinerario via Triumplina, via Dello Stadio, via Novagani, via Castelli per il raggiungimento del parcheggio interno allo stadio loro riservato. I veicoli dei residenti e domiciliati sono autorizzati al transito in doppio senso di circolazione nelle zone soggette ai divieti.

Percorsi alternativi per i bus

Dalle 7 alle 11 dell’11 novembre i bus del trasporto pubblico urbano osserveranno alcuni percorsi alternativi.

La Linea 15 - direzione Montini/Mompiano - da via Sorelle Agazzi proseguirà in viale Europa.

La Linea 15 - direzione Noce/Girelli - dal capolinea raggiungerà la fermata di viale Europa 30 metri dopo il semaforo con via Boccacci, per poi percorrere viale Europa e riprendere il percorso normale.

Dalle 11 alle 19 dell’11 novembre i bus di trasporto pubblico urbano osserveranno alcuni percorsi alternativi.

La Linea 15 - direzione Montini/Mompiano - da via Prima (villaggio Montini), svolterà a destra in via Montini.

La Linea 15 - direzione Noce/Girelli - dal capolinea provvisorio di via Montini girerà a sinistra in via Nikolajewka, poi a destra in via della Garzetta, proseguirà dritto per via Branze, poi svolterà a sinistra viale Europa per riprendere poi il percorso normale.