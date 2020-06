È morto Christo: ci ha fatto camminare sulle acque del Lago d'Iseo

Addio all'artista che ha portato il Lago d'Iseo sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo: Christo Vladimirov Yavachev si è spento all'età di 84 anni.

Era uno dei più importanti artisti contemporanei e tra gli esponenti più significativi della Land Art. Bulgaro, nazionalizzato statunitense, è morto domenica a New York. Noto soprattutto per i suoi progetti ed esecuzioni di "impaccaggi" di celebri edifici pubblici e scenari naturali, nella nostra provincia era stato molto celebrato per "The Floating Piers", la piattaforma galleggiante che univa Sulzano a Peschiera Maraglio e poi all'isola di San Paolo.



Con la moglie e partner Jeanne-Claude Denat de Guillebon, deceduta nel 2009, l'artista in passato aveva espresso la volontà - in caso di morte - di affidare ai propri collaboratori la realizzazione delle opere già programmate. In particolare, rimane in piedi il progetto legato all'Arco di Trionfo, a Parigi, per il periodo 18 settembre-3 ottobre 2021.

"Christo ha vissuto al massimo la sua vita, non solo sognando ciò che sembrava impossibile ma arrivando a realizzarlo - si legge sulla pagina Facebook dell'artista -. Le opere d’arte di Christo e Jeanne-Claude hanno riunito le persone nelle esperienze condivise in tutto il mondo, e il loro lavoro continua a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi".



Fonte: Today.it