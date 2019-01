Da più di 6 anni lottava con il cancro: giovane mamma si spegne in ospedale

Da più di sei mesi non aggiornava il suo blog, Lisadea: “E' il mio secondo nome – scriveva – L'ha coniato mia mamma in memoria delle nonne Luigia e Dea”. Su Facebook l'ultimo post risale invece al 31 dicembre scorso: una foto di mare, di vacanze. E gli auguri di buon anno a tutti gli amici che le hanno scritto.

La triste notizia è arrivata domenica, meno di tre settimane più tardi: Chiara Gandolfi è morta a 41 anni dopo aver lottato a lungo con una terribile malattia. Un tumore che le era stato diagnosticato sei anni fa: dentro e fuori gli ospedali, le visite e le terapie, la chemio. Un percorso in salita, difficile se non impossibile da affrontare.

Ma che lei ha voluto provare a raccontare, giorno dopo giorno e pagina dopo pagina. Su Facebook, certo, ma soprattutto sul suo blog, appunto Lisadea. Pensieri, parole, emozioni: “La felicità è dentro di te, sempre e comunque”, scriveva pochi mesi fa.

Il racconto della malattia

“Se fossi qui di fronte a me – questo quanto Chiara scriveva sul cancro – e io potessi togliere ogni freno di sbranerei, ti farei a pezzi, a brandelli, dove la carne è piena e sanguina e compiace totalmente il mio desiderio. Perché arrivati a questo punto, nella guerra tra me e te, non mi basta più uscire di casa per prendere aria, ho bisogno di uscire da me stessa per allontanarmi da te”.

Aveva 41 anni, Chiara Gandolfi: da più di sei lottava senza sosta contro un male terribile. E purtroppo incurabile. La piangono il marito Paolo e la figlia Matilde, la bambina che amava tanto, i suoceri Franco e Adriana, il cognato Alberto, le nipoti Camilla e Giulia. La salma riposa nella camera mortuaria dell'ospedale Sant'Anna: a breve saranno comunicate data e ora dei funerali.