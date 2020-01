Weekend in Franciacorta per Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone

Dopo la coppia Belen&Stefano De Martino, e il matrimonio vip dell'ex portiere della Juventus, Mattia Perin, un altro "evento social" attira l'attenzione sull'Albereta, il relais di Erbusco divenuto famoso negli anni di conduzione del compianto chef Gualtiero Marchesi. In queste ore, la fashion blogger Chiara Ferragni, che conta 18,3 milioni di follower solo su Instagram, accompagnata dal marito-rapper Fedez (per lui i follower sono la metà, 9 milioni), stanno trascorrendo il fine settimana in Franciacorta assieme al figlioletto Leone.

Dopo un po' di relax nelle accoglienti sale dell'albergo (con un orso gigante di peluche), e una passeggiata in giardino per mostrare i giochi della fontana al piccolo Leone, la coppia ha trascorso la serata al tavolo del ristorante LeoneFelice Vista Lago. Come sempre, sono decine le foto e i video postati sui social dalla Ferragni e da Fedez.

