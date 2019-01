Castegnato: completamente rinnovato, riapre l'ufficio postale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Ha riaperto, completamente rinnovato, l’ufficio postale di Castegnato in via Trebeschi 24. L’ufficio di Castegnato mette a disposizione dei clienti tre sportelli polifunzionali, in grado di proporre l’intera gamma di servizi e prodotti di Poste Italiane, di cui uno ribassato per agevolare l’accesso ai servizi anche per i clienti diversamente abili.

L’intervento ha consentito la creazione di una nuova sala consulenza dedicata che garantirà maggiore riservatezza alle operazioni di investimento e l’installazione di un nuovo ATM Postamat che sarà attivato a breve, per effettuare operazioni di prelievo, ricarica e pagamento dei bollettini 24 h su 24. Si è provveduto inoltre al trasferimento all’esterno del casellario, ora accessibile per i clienti h 24. Nell’ufficio di Castegnato è attivo il nuovo gestore attese, che permette di prenotare tramite pc o tablet il proprio turno in ufficio postale, sia per il giorno corrente che per quello successivo, per tutti i tipi di servizi compreso il ritiro di posta raccomandata e pacchi.

il Direttore dell’ufficio Angelo Zarra e la Responsabile Gestione Operativa della Filiale Brescia 1 di Poste Italiane Flaviana Rozzini hanno presentato alla cittadinanza la nuova sede, alla presenza del Sindaco Gianluca Cominassi e del Parroco Don Fulvio. “Ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione comunale per la collaborazione e per aver messo a disposizione i locali provvisori durante i lavori, consentendo così il mantenimento dell’offerta di servizi nel territorio comunale anche nel periodo della ristrutturazione, permettendoci di lavorare con serenità e tranquillità. Il nostro obiettivo è fornire un servizio di qualità, con professionalità e cortesia” ha dichiarato Angelo Zarra.

Il Sindaco ha espresso “soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo necessario per una realtà in continua espansione, che aveva necessità di un adeguamento sia della struttura che dei servizi offerti”. L’ufficio postale di Castegnato sarà aperto al pubblico secondo i consueti orari, dalle 8:20 alle 13:35 dal lunedì al venerdì e dalle 8:20 alle 12:35 il sabato.