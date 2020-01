Edicola e profumeria, storica bottega chiude dopo quasi 40 anni

Con il nuovo anno un'altra bottega storica bresciana ha chiuso i battenti. Come scrive Bresciaoggi, serrande abbassate a Monterotondo, frazione di Passirano, per l'edicola gestita da Agostina Bontempi: aveva aperto il 1 aprile del 1985.

Il negozio di Via Cadorna era nato come semplice edicola, con cartoleria, poi negli anni si è ampliato: merceria, profumeria, perfino un distributore automatico di bevande. Col tempo è diventato un punto di riferimento per tutti i residenti.

“Lo faccio con il dolore nel cuore – dice Bontempi – perché il rapporto di fiducia e amicizia instaurato con i clienti ci aveva fatto diventare come una grande famiglia”. Una grande (e bella) avventura, durata 34 anni e ora giunta al capolinea.