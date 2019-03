Trattore si ribalta, strada invasa dai liquami: esposto Codacons in procura

"Un grave episodio di contaminazione ha riguardato, in questi giorni, la città di Calcinato" si legge in una nota diffusa dal Cosacons. La scorsa settimana, infatti, un camion che trasportava liquami si è ribaltato, lungo via Vighizzolo, rilasciando ampie quantità di gessi di defecazione destinati a dei campi di Montichiari.

Da lì a poco la città è stata invasa da cattivi odori, per taluni insopportabili che, scrive l'associazione dei consumatori: "hanno creato disagi e rischi per la salute dei cittadini".

"Nulla ad oggi è dato sapere sugli effettivi lavori di ripristino, sul loro stato, sui rischi per l'ambiente e la collettività" si legge ancora nel comunicato stampo, per questo il Codacons ha presento un esposto alla Procura della Repubblica per l'indagine su eventuali reati e all'Arpa per la verifica dei luoghi.