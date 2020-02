Colpo grosso dal tabaccaio: centra il 5 al SuperEnalotto, vince 56mila euro

Non ha centrato il jackpot, ma può comunque ritenersi soddisfatto, e fortunato, il cliente della tabaccheria di Calcinato che ha indovinato cinque dei sei numeri dell’ultima estrazione del SuperEnalotto. In saccoccia si è messo quasi 56mila euro (55.956,40 per la precisione). Una vincita niente male che, al netto delle tasse, regala tanta serenità, almeno dal punto di vista economico.

Certo rimane un pizzico di amarezza per quell’unico numero che, se azzeccato, avrebbe fruttato un bottino a sei zeri: il premio era infatti di ben 19 milioni di euro. La schedina vincente è costata soltanto 8 euro ed è stata giocata alla tabaccheria Marco Vedovello di via Vittorio Emanuele II.

A chi è andata male, non resta che continuare a giocare, sperando di indovinare i 6 numeri della prossima estrazione: il Jackpot continua infatti a lievitare. In palio, nel concorso di mercoledì, ci sono oltre 20 milioni di euro.