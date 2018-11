Studente bresciano spopola a Caduta Libera: campione da 61mila euro

Fortunato (e bravo) al gioco, e pure in amore. Nicolò Scalfi, 20enne bresciano, sta spopolando nella trasmissione televisiva 'Caduta Libera' di Canale 5. Campione del game show condotto da Gerry Scotti da ormai diversi giorni, ha già superato due volte il gioco finale, mettendo da parte davvero un bel gruzzoletto: ben 61mila euro.

Originario di Sarezzo, vive con la famiglia al Villaggio Prealpino, oltre all'affetto del pubblico, tra un gioco l'altro, ha pure trovato il tempo di conquistare il cuore di una sfidante. L'annuncio, ovviamente, a favore di telecamera.

Nella puntata andata in onda martedì sera la concorrente Valeria Filippetti, che più volte aveva cercato di eliminare il 20enne bresciano, ha annunciato il suo ritiro dal game show, proprio per amore del giovane studente. "In queste settimane abbiamo trascorso tempo insieme - ha raccontato la ragazza- ed è nata un po' più di una simpatia. Ho deciso di lasciare agli altri il compito di buttarlo giù". Una scelta dettata dall'amore, certo, ma pure dalla volontà di rispettate gli altri concorrenti ed evitare possibili polemiche.

Applausi scroscianti e urla di gioia hanno accolto l'annuncio, poi il bacio con il giovanissimo e algido campione che per la prima volta si è lasciato andare alle emozioni davanti alle telecamere. Lucido, concentrato, preparato: serata dopo serata, lo studente di design industriale al Politecnico di Milano, sostenuto da mamma Nadia Belleri, sempre seduta in prima fila tra il pubblico, ha fatto cadere i suoi rivali per arrivare al gioco finale dei 'Dieci Passi', vincendo il montepremi per ben due volte: 10mila euro lo scorso martedì, 51mila la serata di Halloween.

Un gruzzoletto niente male che potrebbe crescere ancora: il 20enne bresciano sembra intenzionato a tenersi ben stretto il titolo di campione, già tra poche ore potrebbe nuovamente mettere le mani sul montepremi accumulato durante la puntata. Tutta Sarezzo, e il Villaggio Prealpino, tifano per lui.