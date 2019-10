Anziana apre un libro e trova un tesoro: buoni postali del valore di 78mila euro

Quattro buoni fruttiferi postali ritrovati dopo quasi 80 anni: datati 1941, all'epoca valevano mille lire ciascuno. Ad oggi, invece, con gli interessi maturati nel tempo, potrebbero valere addirittura 78mila euro. Lo scrive Bresciaoggi nell'annunciare l'incredibile ritrovamento di una pensionata di 84 anni che vive in Via Panoramica a Brescia.

La donna ha ritrovato i quattro buoni all'interno di un vecchio libro: come detto, sono stati emessi nel 1941 ed erano di proprietà del padre, che non li ha mai riscossi ma non ha nemmeno mai detto alla figlia di averli. E questa potrebbe essere la circostanza che permetterebbe alla signora Marisa di poter recuperare la somma, ingigantita dallo scorrere del tempo.

Dieci anni di tempo per riscattarli?

Lo fa sapere l'associazione Giustitalia, già contattata dalla donna, gli specialisti del recupero di buoni “scaduti”. Nel caso dell'84enne, infatti, la prescrizione – l'effetto pratico secondo cui il buono non è più rimborsabile – scatterebbe a partire da oggi, e quindi dal momento del ritrovamento. Perciò ci sarebbero ancora 10 anni di tempo.

In una situazione normale, invece, i buoni fruttiferi postali avevano scadenza trentennale: dunque, quelli della signora Marisa sarebbero scaduti nel 1971. Allo scoccare di quella data, sarebbero scattati anche i 10 anni di tempo per riscattarli. Ma solo in caso ne fosse a conoscenza. Non sapendo di averli, infatti, la prescrizione scatterebbe solo adesso. Tanti condizionali, ed è inevitabile: sarà una lunga battaglia legale.