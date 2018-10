Vigili del Fuoco: il comando di Brescia ha 23 nuovi volontari, ma resta l'emergenza

Hanno superato tutte le prove - teoriche e pratiche- e sono pronti per fronteggiare le emergenze, al fianco dei Vigili del Fuoco in servizio nel Bresciano. Sono 23 i vigili volontari che mercoledì hanno concluso il 17esimo corso di formazione e hanno conseguito l'abilitazione, entrando così a far parte dell'organico del personale volontario del Comando provinciale di Brescia. Tra loro c'è anche una donna: una 20enne di Orzinuovi.

Nel corso delle lezioni, cominciate lo scorso giugno, hanno affrontato diverse tematiche, cimentandosi in diverse materie (chimica del fuoco, idraulica applicata, sostanze pericolose, dissesti statici, polizia giudiziaria, rischi elettrici, sostanze estinguenti, autoprotezione in ambito acquatico, procedure d’intervento, e conoscenza attrezzature d’intervento in caricamento alle autopompe del Corpo Nazionale) per capire come comportarsi in contesti di emergenza molto diversi tra di loro: dal dissesto statico all'incendio, dal soccorso in acqua all'allagamento.

La sessione d'esame è stata presieduta dal comandante provinciale Agatino Carrolo con il geometra Camilletti (direttore della formazione) e da altri due funzionari del comando, l'ingegner Alessandro Granata e il geometra Giuseppe Patarnello. Ad insegnare agli aspiranti volontari le diverse materie sono stati gli istruttori Mauro Lai, Ernesto Giordano, Orfeo Eliseo Garau, Romolo Iovinelli, Domenico Lo Verde e Lorenzo Del Grande.

I nuovi volontari sarnno assegnati ai distaccamenti di Breno, Chiari, Edolo, Desenzano, Lumezzane, Monte Isola, Orzinuovi, Palazzolo, Salò, Verolanuova, Vestone, Vezza d'Oglio e Paitone. Supporteranno i Vigili del fuoco del comando di Brescia, cercando di colmare la carenza di di personale che afflige il comando provinciale: attualmente all'appello mancano ben 63 vigili del fuoco.