Brescia: modifiche alla viabilità in via Zara

A partire da lunedì 25 febbraio ci saranno alcune modifiche alla viabilità in Via Zara, per lavori di manutenzione del teleriscaldamento della durata prevista di 15 giorni. Dalle 9 di lunedì fino al termine dei lavori sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della via, nel tratto compreso tra il civico 115 e l’incrocio con via Toscana, e lo stesso tratto sarà a senso unico in direzione est. Di conseguenza, chi si immette in via Zara da via Lombardia e via Marche potrà solo svoltare a destra.