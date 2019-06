Tagli al trasporto pubblico locale, ridotte le corse extra urbane

Per far fronte alla perdurante incertezza sulla disponibilità delle risorse pubbliche necessarie a garantire lo svolgimento dei servizi di Trasporto pubblico locale per l’anno in corso, come peraltro già segnalato, il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del TPL di Brescia rende noto che si è reso necessario procedere ad una riduzione dei servizi extraurbani del TPL a partire da domenica 9 giugno 2019, data di avvio dell’orario estivo e fino all’entrata in vigore dell’orario invernale 2019-20 che prenderà il via con la riapertura delle scuole ai primi di settembre.

La rimodulazione dei servizi in questione comporterà complessivamente un risparmio dell’ordine di 400.000 euro ed è stata predisposta in coordinamento e con la positiva collaborazione delle Società del Consorzio Trasporti Brescia Sud e del Consorzio Trasporti Brescia Nord, affidatarie dei servizi in questione, ponendo attenzione a minimizzare i disagi per la clientela interessata.