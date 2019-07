Brescia: Rassegna 'Tavole Armoniche', le modifiche alla viabilità in centro storico

In occasione della rassegna “Tavole armoniche” saranno adottati alcuni provvedimenti che modificheranno la viabilità nella zona interessata dalla manifestazione. I cambiamenti interessano via Gallo, via IV Novembre, Contrada Pozzo dell'Olmo, Via Gasparo Da Salò e via Fratelli Bandiera.

Via Gallo

Dalle 14 alle 24 del primo agosto sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati nel tratto compreso tra via Cattaneo e piazza del Foro. Dalle 18 alle 24 sarà chiusa al traffico il tratto tra via Cattaneo e piazza del Foro.

Dalle 18 alle 24 del 7 agosto la via sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Trieste e piazzetta Labus. Nello stesso periodo è consentito il doppio senso di circolazione ai residenti autorizzati in piazzetta Labus.

Via IV Novembre

Dalle 14 alle 24 del 3 agosto sarà vietata la sosta con rimozione forzata sul lato Sud nel tratto tra Via X Giornate e il civico 1/a.

Contrada Pozzo dell’Olmo

Dalle 14 alle 24 del 9 e del 30 agosto sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati della strada. Dalle 18 alle 24 sarà chiusa al traffico.

Via Gasparo Da Salò

Dalle 14 alle 24 del 26 e del 30 agosto sarà vietata la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Gasparo da Salò, nel tratto tra via piazzetta San Giorgio e corso Mameli, inclusa l’area parcheggio dai civici 6/24. Dalle 18 alle 24 la strada sarà chiusa al traffico nel tratto tra via piazzetta San Giorgio e corso Mameli.

Via Fratelli Bandiera

Dalle 14 alle 24 del 31 agosto sarà vietata la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, nel tratto tra via Marsala e via Odorici. Dalle 18 alle 24 sarà chiusa al traffico, nel tratto tra via Marsala e via Odorici.