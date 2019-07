Rassegna Tavole Armoniche: le modifiche alla viabilità

In occasione dello svolgimento della rassegna “Tavole armoniche”, saranno adottati alcuni provvedimenti che modificheranno la viabilità nella zona interessata dalla manifestazione.

Via Carlo Cattaneo

Dalle 18 alle 24 del 14 e del 28 luglio sarà chiusa al traffico via Carlo Cattaneo, nel tratto tra via Laura Cereto e vicolo San Marco. Nello stesso periodo sarà consentito il transito, in entrambi in entrambi i sensi di marcia, ai residenti e autorizzati in via Carlo Cattaneo, nel tratto tra via G. Rosa e vicolo San Marco.

Sempre dalle 18 alle 24 sarà revocata l’area pedonale di piazza del Foro.

Contrada Pozzo dell’Olmo

Dalle 14 alle 24 del 12, 25, 26 e 27 luglio sarà vietata la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di contrada Pozzo dell’Olmo. Dalle 18 alle 24 la strada sarà chiusa al traffico.

Dalle 14 alle 24 del 5,12,19 luglio sarà vietata la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati nel tratto tra via Cattaneo e piazza del Foro. Dalle 18 alle 24 sarà chiusa al traffic via Gallo, nel tratto tra via Cattaneo e piazza del Foro. Nello stesso periodo sarà consentito il doppio senso di circolazione ai residenti autorizzati in via Cereto, nel tratto tra via Cattaneo e piazza del Foro.

Via Gallo

Dalle 18 alle 24 del 26 giugno sarà chiusa al traffico via Gallo, tra Trieste e piazzetta Labus. Nello stesso periodo sarà consentito il doppio senso di circolazione ai residenti autorizzati in piazzetta Labus.

Via Gasparo Da Salò

Dalle 14 alle 24 del 5, 20 e 25 luglio sarà vietata la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Gasparo da Salò, nel tratto tra via piazzetta San Giorgio e corso Mameli, inclusa l’area parcheggio dai civici 6/24. Dalle 18 alle 24 sarà chiusa al traffico via Gasparo da Salò, nel tratto tra via piazzetta San Giorgio e corso Mameli.

Via IV Novembre

Dalle 14 alle 24 del 6 e del 27 luglio sarà vietata la sosta con rimozione forzata sul lato sud di via IV Novembre, nel tratto tra Via X Giornate e il civico 1/a.

Via F.lli Bandiera

Dalle 14 alle 24 del 20 e del 27 luglio sarà vietata la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via F.lli Bandiera nel tratto tra via Marsala e via Odorici. Dalle 18 alle 24 chiusa al traffico veicolare via F.lli Bandiera nel tratto tra via Marsala e via Odorici.

Contrada del Carmine

Dalle 14 alle 24 del 18 e del 25 luglio sarà vietata la sosta su entrambi i lati di Contrada del Carmine tra via delle Battaglie e vicolo dell’Anguilla. Dalle 18 alle 24 sarà chiusa al traffico Contrada del Carmine nel tratto tra via delle Battaglie e vicolo Anguilla.

La Linea 18 - direzione parcheggio Castellini - da via Montebello svolterà a sinistra in via Lupi di Toscana, poi a destra in via Leonardo da Vinci, transiterà in via Fossa Bagni e riprenderà il normale percorso.

Via Paganora

Dalle 18 alle 24 del 10,17, 22 luglio sarà vietata la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Paganora, per un tratto di 20 metri in prossimità del civico 6/a.

Vicolo dell’Arciprete

Dalle ore 18 alle 24 del 16 luglio sarà chiusa al traffico vicolo dell’Arciprete; è consentita la circolazione in doppio senso di marcia ai residenti e autorizzati compatibilmente alle esigenze della manifestazione.