Pienone nei bar in piazza: Brescia ha voglia di ripartire

Un pirlo con gli amici. Un cappuccino con la famiglia. Una seduta dal parrucchiere, o dal barbiere, per sistemare la chioma dopo due mesi di lontananza forzata da forbici, spazzole e tinte. Passa da questi semplici gesti, che fino allo scorso marzo davamo per scontati, la rinascita cittadina.

I vicoli del centro storico, come i corsi templi dello shopping cittadino e le piazze, tornano filmante ad animarsi. Molti bar e ristoranti hanno finalmente alzato la serranda e ripreso a lavorare a pieno regime, gli altri stanno ultimando le laboriose operazioni per aprire rispettando tutte le regole dettate da Regione, Governo e Inail per tutelare i propri clienti e garantire le distanze di sicurezza.

Lunedì 18 maggio, primo giorno di riapertura, le piazze cittadine pullulavano di persone: la voglia di tornare alla normalità e a un minimo di vita sociale ha prevalso sulla paura del contagio, seppur mantenendo il rispetto delle distanze. Cautela e prudenza restano comunque le parole d’ordine tanto degli esercenti, quanto dei cittadini.

All’ombra del Duomo tutti i locali hanno già riaperto i battenti - in piazza Loggia invece ci sono ancora diverse serrande abbassate - e molti si sono goduti il tepore di una giornata primaverile sorseggiando un pirlo con gli amici o addentando un panino prima di tonare in ufficio. Anche in via Beccaria e nei vicoli adiacenti le tavole sono apparecchiate di tutto punto e non mancano i clienti.

Tutti i locali di piazza Vittoria sono tornati a lavorare e gli avventori non mancano, anche se ancora il flusso di persone e l’incasso di giornata non sono paragonabili a prima che scoppiasse la pandemia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

C’è molta attesta per il prossimo weekend: il primo, dopo mesi di chiusure e limitazioni, in cui sarà possibile non solo passeggiare per le vie del centro, ma fare shopping nei negozi, e riprendere il rituale dell’aperitivo con gli amici e delle cene in compagnia.