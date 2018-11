Brescia: Riaprono i parchi chiusi dopo l'ondata di maltempo

Alberi sradicati, cartelli piegati, rami ovunque: una sessantina di uomini ha passato al setaccio tutte le aree verdi della città, mettendole in sicurezza. Hanno lavorato sodo per tutta la settimana, tagliando i tronchi caduti e mettendo in sicurezza i rami pericolanti.

Intervento finito: sabato 3 novembre i parchi pubblici saranno riaperti, eccezion fatta per il Sam Quilleri (Capo Marte) e l’annessa area cani, dove ancora ci sono situazioni di pericolo.