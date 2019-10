Ognissanti a Brescia: orari e messe nei cimiteri

Dal 31 ottobre al 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, i cimiteri cittadini rimarranno aperti con orario continuato dalle 8.30 alle 17.30.

Al cimitero Vantiniano le funzioni religiose saranno celebrate giovedì 31 ottobre alle 16, venerdì 1 novembre alle 10 e venerdì 1 novembre alle 15.30 in suffragio dei defunti della parrocchia del Sacro Cuore. Sabato 2 novembre la messa sarà celebrata alle 11 e alle 15 dal vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada nella cappella del cimitero in suffragio di tutti i defunti.

Dal 31 ottobre al 2 novembre, per l’intera giornata, per tutti i cittadini sarà però possibile disporre del servizio gratuito di bus navetta all’interno del cimitero Vantiniano. Nei giorni 30 e 31 ottobre, i fioristi saranno autorizzati a entrare per la posa di confezioni floreali dall’accesso di via Industriale dalle 9 alle 11.30 e dalle 14 alle 16.30.

Sabato 2 novembre alle 10.30 avrà luogo la Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre e la cerimonia di deposizione delle corone di alloro al monumento ossario in presenza del sindaco Emilio Del Bono e delle autorità militari, civili e religiose.