Brescia, ecco l'orario estivo di metro e autobus

In concomitanza con la fine dell’anno scolastico 2018/2019, a partire da domenica 9 giugno 2019 e fino a mercoledì 11 settembre 2019 metropolitana e autobus osserveranno l’orario estivo.

La metropolitana – in servizio tutti i giorni dalle 5.00 a mezzanotte, ad eccezione del sabato quando il servizio termina all’1 di notte - seguirà l’orario feriale non scolastico dal lunedì al sabato, mentre seguirà l’orario festivo ogni domenica e in occasione delle festività.

Anche tutte le linee bus dell’area urbana di Brescia e dei 14 comuni limitrofi seguiranno l’orario estivo a partire da domenica 9 giugno: dal lunedì al venerdì sarà attivo il servizio estivo feriale, il sabato sarà attivo il servizio estivo ridotto e la domenica il servizio estivo festivo.

Dal 5 al 24 agosto sospesa la linea 18

Da lunedì 29 luglio a venerdì 30 agosto sarà attivo il cosiddetto “estivissimo” che prevederà ulteriori piccole variazioni, mentre da lunedì 5 a sabato 24 agosto il servizio della linea 18 sarà sospeso.

Per maggiori informazioni è possibile consultare gli orari pubblicati sul sito www.bresciamobilita.it oppure rivolgersi al Customer Care aziendale - attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle ore 22.00 - chiamando il numero 030 3061200, scrivendo via WhatsApp al numero 342 6566207, scrivendo a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e Twitter.