Brescia: Marcia per il futuro, le modifiche alla viabilità

Venerdì 27 settembre, in occasione della Marcia per il futuro, saranno adottati alcuni provvedimenti che modificheranno la viabilità nella zona interessata dall’evento.

Dalle 9.30 fino al termine della manifestazione sono chiusi al traffico piazzale Arnaldo, corso Magenta, corso Zanardelli, via X Giornate, via IV Novembre, via Verdi, corsetto Sant’Agata, largo Formentone, corso Mameli, piazza Loggia e gli incroci che conducono alle medesime.