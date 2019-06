Brescia: in Maddalena in bici, ma senza pedalare, con la linea 6

Dopo il grande successo riscosso la scorsa estate, torna il servizio speciale di Brescia Trasporti dedicato agli amanti dello sport e dell’aria aperta: per l’intera durata del servizio estivo gli autobus della linea 6, che da giugno a settembre collega il centro città con la sommità del Monte Maddalena, saranno attrezzati con un portabici.

La dotazione – resa possibile dalla nuova legge sulla mobilità ciclistica (legge n. 2 del 2018), che ha modificato il Codice della Strada prevedendo che anche sugli autobus di linea sia possibile installare appositi portabiciclette – è stata introdotta per la prima volta a giugno del 2018 per andare incontro alle richieste dei molti che si recano sulla Maddalena per fare attività fisica all’aria aperta.

Come funziona il servizio

Utilizzare il servizio è semplicissimo: basta caricare a bordo la propria bici e pagare un biglietto aggiuntivo, il cui costo è pari a quello di una normale corsa in Zona 1 (€ 1,40). Gli autobus dotati di tale equipaggiamento saranno resi riconoscibili dall’apposito pittogramma collocato su di essi, uguale a quello collocato presso le fermate abilitate alle operazioni di carico e scarico.

Le operazioni di carico e scarico delle biciclette potranno avvenire, a cura dei proprietari delle stesse, esclusivamente presso le seguenti fermate: largo Zanardelli ovest (capolinea) fermata n.2056; via Panoramica, 2 (angolo distributore Agip) fermata n.692; via San Gottardo fronte capolinea fermata n.887; Monte Maddalena (capolinea) fermata n.788