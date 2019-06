Brescia, lavori in viale Piave: le deviazioni dei bus

Di seguito i percorsi alternativi dei bus delle linee 3 e 16

Linea 3

Tutte le corse della linea 3 in direzione Mandolossa da viale Bornata proseguiranno in viale Venezia (senza svoltare in viale Piave) via Lechi, via Cadorna e via Diaz dove verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 3 in direzione Rezzato seguiranno il consueto percorso.

Linea 16

Tutte le corse della linea 16 in direzione Sanpolino da via Turati proseguiranno in via Lechi (senza svoltare in viale Venezia), via Cadorna, e viale Duca degli Abruzzi dove verrà ripreso il consueto percorso. Tutte le corse della linea 16 in direzione Onzato seguiranno il consueto percorso.

Verranno effettuate tutte le fermate poste sul percorso se non diversamente specificato