Brescia: lavori in via Livorno, deviata la linea 2 degli autobus

A partire dal 25 ottobre, dalle ore 9 del venerdì fino alle ore 18 del lunedì successivo, tutte le corse della linea 2 seguiranno un percorso diverso a causa della chiusura di via Livorno. al fine di consentire lo svolgimento di alcuni lavori.

Tutte le corse della linea 2 dirette a Chiesanuova da via Roma proseguiranno in via della Noce (senza svoltare in via Livorno), intersezione con via Sorbanella e via della Noce direzione Nord con capolinea provvisorio alla fermata n. 192 in via della Noce (di fronte al multisala Oz).

Tutte le corse della linea 2 dirette a Pendolina, dal capolinea provvisorio in via della Noce proseguiranno in via Roma, dove verrà ripreso il consueto percorso.

Verranno effettuate tutte le fermate poste sul percorso se non diversamente specificato.