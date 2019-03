La “super-metropolitana” in meno di tre anni: 40 milioni di euro per arrivare fino a Iseo

Un progetto ambizioso, e costoso: linee suburbane e quasi metropolitane che colleghino la città al lago d'Iseo e alla Franciacorta, alla Bassa e all'hinterland affacciandosi anche sul Garda. Ma in parte già finanziato, e pronto a partire (almeno nella sua prima fase) entro i prossimi tre anni: sul piatto più di 40 milioni di euro per il potenziamento della linea Brescia-Iseo-Edolo.

Se n'è parlato mercoledì in Loggia, nella Commissione mobilità: per l'assessore Federico Manzoni la rotaia è l'unica soluzione per poter liberare la città e i dintorni dalle macchine, in un'ottica di mobilità sostenibile. Per la prima fase è stato già stilato il cronoprogramma dei tanti interventi.

Gli interventi a Brescia

Si comincia a Brescia, con la riqualificazione, il potenziamento e anche la realizzazione ex novo delle stazioni che saranno servite dalla linea. La tratta interessata alla prima fase dalla città arriverà a Iseo, passando per le stazioni del capoluogo fino a Castegnato, Paderno Franciacorta, Passirano, Bornato e Borgonato, Provaglio e Iseo.

Il sottopasso di Via Rose

Tra gli interventi più consistenti l'eliminazione del passaggio a livello di Via Rose, con la contestuale realizzazione di un nuovo sottopassaggio per auto e pedoni, che appunto passerà sotto i treni in transito. Dal punto di vista viabilistico è forse l'operazione più complicata: la strada dovrà rimanere chiusa per quasi due anni, per circa 20 mesi.