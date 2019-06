Festa della Musica, le deviazioni dei bus

Le corse delle linee 11,12, 15 e 18 seguiranno percorso deviato in occasione dell’evento “Festa della Musica” a causa della chiusura di alcune vie del entro storico.

Linea 11

Da inizio del servizio e fino alle ore 18.00 di sabato 22 giugno 2019. Tutte le corse della linea 11 in direzione Botticino da c.so Magenta proseguiranno in v.lo Ortaglia e p.le Arnaldo dove verrà ripreso il consueto percorso.

Dalle ore 18.00 e fino al termine del di sabato 22 giugno 2019 tutte le corse in direzione Botticino da via Mazzini proseguiranno dritto per via San Martino della Battaglia (senza svoltare in c.so Magenta) via Vittorio Emanuele II, Largo Zanardelli, via XX Settembre, via XXV Aprile, via Spalto San Marco (Carceri) e P.le Arnaldo dove verrà ripreso il consueto percorso.

Linea 12

Tutte le corse in direzione Verrocchio da c.so Magenta proseguiranno in v.lo Ortaglia e p.le Arnaldo dove verrà ripreso il consueto percorso. Quelle in direzione Verrocchio da via XX Settembre proseguiranno dritto ancora via XX Settembre, via XXV Aprile, via Spalto S. Marco (Carceri) p.le Arnaldo e via Lechi dove verrà ripreso il consueto percorso.



Linea 18

Tutte le corse della in direzione Castellini da via Montebello proseguiranno in via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci, via Fossa Bagni, consueto percorso fino in c.so Magenta, v.lo Ortaglia e p.le Arnaldo dove verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse in direzione P.le Beccaria da via Pusterla proseguiranno dritto per via Leonardo da Vinci e via Volturno dove verrà ripreso il consueto percorso. Tutte le corse della in direzione parcheggio Castellini da via Montebello, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci, via Fossa Bagni, Galleria Speri, P.zza Martiri Belfiore, via Mazzini, dritto via San Martino della Battaglia senza svoltare in c.so Magenta) via Vittorio Emanuele II, Largo Zanardelli, via XX Settembre, via XXV Aprile, via Spalto San Marco (Carceri) e P.le Arnaldo dove verrà ripreso il consueto percorso. Le corse in direzione Beccaria da P.le Arnaldo proseguiranno in via Spalto San Marco (Carceri) ancora via Spalto San Marco, via San Martino della Battaglia, via Mazzini, P.zza Martiri Belfiore, galleria Speri, via Pusterla, via Leonardo da Vinci e via Volturno dove verrà ripreso il consueto percorso. Verranno effettuate tutte le fermate poste sul percorso se non diversamente specificato.

Dalle ore 18.00 e fino al termine del di sabato 22 giugno 2019 tutte le corse in direzione Botticino da via Mazzini proseguiranno dritto per via San Martino della Battaglia (senza svoltare in c.so Magenta) via Vittorio Emanuele II, Largo Zanardelli, via XX Settembre, via XXV Aprile, via Spalto San Marco (Carceri) e P.le Arnaldo dove verrà ripreso il consueto percorso.

Linea 15

Tutte le corse in direzione Noce/Girelli da via Pastrengo proseguiranno dritto via Tartaglia (senza svoltare in via Leonardo da Vinci) e via Ugoni dove verrà ripreso il consueto percorso.



Linee 3 e 9

Dalle ore 13.30 e fino al termine del servizio di sabato 22 giugno 2019 le corse delle linee 3 e 9 seguiranno percorso deviato a causa della chiusura di via Milano dall’intersezione con via Donegani all’intersezione con viale Italia al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione “Festa della Musica”.

Tutte le corse della linea 3 in direzione Rezzato da via Milano proseguiranno in via Industriale, via Quinto Stefana, via Cassala, e via Ugoni dove verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 3 in direzione Mandolossa da P.le Garibaldi proseguiranno in via Ugoni (non verrà effettuata la fermata) via Cassala, via Quinto Stefana, ancora via Quinto Stefana, via Industriale e via Milano dove verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 9 in direzione Buffalora da via Milano proseguiranno in via Industriale, via Quinto Stefana, via Cassala e via Ugoni dove verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 9 in direzione Violino da P.le Garibaldi proseguiranno in via Ugoni (non verrà effettuata la fermata) via Cassala, via Quinto Stefana, via Industriale e via Milano dove verrà ripreso il consueto percorso.