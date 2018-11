"Bella porcellina e lingua birichina": annunci e recensioni, la carica delle 650 escort

Ce ne sono tante, tantissime: dal quartiere Lamarmora a San Polo, dalla Mandolossa al centro storico, insomma in tutta la città, fino ai suoi confini. In tutta Brescia ce ne sono più di 650, con una media di tre escort e mezzo ogni mille abitanti: con questi numeri il capoluogo si piazza al quinto posto assoluto nella “classifica” nazionale, dietro solo a Roma, Milano, Torino e Napoli. E tra i primi posti invece per la “densità”, ovvero il rapporto tra il numero di prostitute e il numero di abitanti (primato che spetta invece a Sondrio, con sette escort ogni 1000 residenti).

E’ questa la mappa, pubblicata da Bresciaoggi, che emerge dallo "spoglio" degli annunci presenti su EscortAdvisor, noto portale di incontri (che nel mondo conta già più di 12 milioni di utenti) ma che si è fatto notare più degli altri per la possibilità di lasciare commenti e recensioni, come per alberghi e ristoranti, (quasi) come in TripAdvisor.

E come per i ristoranti, sulla base di voti e recensioni è possibile stilare una vera e propria classifica: tra le più votate viene citata Lisa, che si definisce “romantica e sensuale come il miele al peperoncino”, e poi Valeria, una “bella porcellina” che si dice “pronta ad esaudire le tue fantasie erotiche, anche quelle più insolite”, e che aggiunge particolari come “gola profonda e lingua birichina, divertimento garantito”.

Le recensioni

Fanno sorridere gli annunci, ancora di più le recensioni: alcune talmente dettagliate da far subito riconoscere gli esperti, e gli utenti più attivi. Ma ci sono anche i poeti, i letterati mancati, che nel raccontare di un rapporto (andato molto bene) scrivono di una ragazza che è “come il film di un regista toscano, ti sconvolge la vita e con la sua bocca vorace ti limona come una fidanzata rivista dalla licenza militare”, senza farsi mancare, all’atto pratico, “una miriade di posizioni”.

In tutta la Lombardia ci sono migliaia e migliaia di annunci: a Milano sono circa 2.500. Il costo medio di una prestazione (di solito in casa, o in albergo/motel) si aggira intorno ai 100 euro. Come già avevamo scritto qualche mese fa, è sul Garda che si trova la capitale delle squillo di lusso: ovviamente Desenzano, con più di 200 annunci per 30mila abitanti, più di sei escort e mezzo ogni mille persone.