Chiusura di via Badia: le deviazioni dei bus

Dalle ore 18.30 e fino al termine del servizio di venerdì 21 giugno 2019 le corse della linea 9 seguiranno percorso deviato a causa della chiusura di via Badia al fine di consentire lo svolgimento di una manifestazione sportiva.

Tutte le corse della linea 9 in direzione Buffalora da via Re Rotari proseguiranno in via Vallecamonica e via Albertano da Brescia dove verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 9 in direzione Violino da via Albertano da Brescia proseguiranno in via Vallecamonica e via Re Rotari dove verrà ripreso il consueto percorso. Verranno effettuate tutte le fermate poste sul percorso se non diversamente specificato.