Corsa delle Botti, le modifiche alla viabilità

In occasione della manifestazione Corsa delle Botti, che si terrà sabato 29 giugno, saranno adottate alcune modifiche alla viabilità nelle zone interessate all’evento.

Dalle 17 alle 22 sarà vietata la sosta in via Indipendenza (tra via Puccini e via della Parrocchia), in via XXVIII Marzo 1849 ( tra via Indipendenza e via Trasversale), in via G. Sega (tra via Trasversale e via Indipendenza) e in via Trasversale.

Dalle 19 alle 22 saranno chiuse via Indipendenza (tra via della Rimembranza e via Puccini), via XXVIII Marzo 1849, via della Parrocchia, via Trasversale e via G. Sega.