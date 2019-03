Brescia: via ai lavori per la ciclabile che collegherà il quartiere Sant'Anna al percorso 'Brescia-Paratico'

Sono stati avviati i lavori per la realizzazione della seconda parte del percorso ciclopedonale, lungo 350 metri, che collegherà via del Franzone a via Torricella di Sotto. L’intervento, previsto nell’ambito della convenzione urbanistica per l’ampliamento della Clinica sant’Anna, ha un costo di 100 mila euro e permetterà di completare il periplo pedonale della collina di S. Anna e collegherà il quartiere al percorso ciclabile extraurbano “Brescia-Paratico”.

La nuova pista ciclopedonale, che si trova in un’area caratterizzata dalla presenza dell’Istituto ospedaliero Sant’Anna e del centro sportivo San Filippo, proteggerà gli utenti deboli della strada in un tratto che, pur essendo in area urbana, è percorso da un traffico intenso e manca di caratteristiche di sicurezza e di comoda accessibilità per pedoni e ciclisti.

Per realizzare un percorso dotato di una sezione di tre metri e mezzo verrà allargato il marciapiede laterale e sarà risezionata la carreggiata stradale esistente, mantenendo comunque il doppio senso di marcia e il parcheggio in linea sul lato est. La pista proseguirà quindi nell’area verde, all’interno di un prato che contornerà la pavimentazione in dolomite, delimitata da recinzioni in rete romboidale verde: il percorso ciclopedonale sarà separato e autonomo rispetto alle zone agricole circostanti.

Da via del Franzone sarà così possibile raggiungere agevolmente via Torricella di Sotto e il percorso ciclabile provinciale “Brescia-Paratico” in direzione di Cellatica e Gussago.

È anche previsto un nuovo impianto di illuminazione che consentirà un superiore comfort e una maggiore visibilità eliminando le pericolose zone d’ombra presenti ora lungo la banchina stradale. Saranno installati 17 punti luce costituiti da pali in acciaio zincato e corpi illuminanti Led che saranno forniti e posati da A2A. I lavori, iniziati il 2 febbraio scorso, si concluderanno il 10 maggio 2019.