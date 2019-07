Bar e 4 nuovi campi da calcetto: al centro sportivo restyling da 800mila euro

Nuova vita e nuovo look per il centro Mario Rigamonti di Brescia. Negli ultimi mesi il polo sportivo di via Serenissima è stato oggetto di una ristrutturazione generale. Ben 800 mila euro la spesa affrontata dal presidente Piero Bonicelli per il restyling di buona parte della storica struttura.

Nella prima parte del mese di giugno i lavori hanno interessato i quattro campi da calcetto a 5, che sono stati dotati di un nuovo manto sintetico. Stessa sorte per il terreno di gioco a 11: entro la fine di agosto il vecchio ‘prato’ di erba sintetica sarà sostituito, permettendo così l’omologazione fino alla prima categoria.

Nuova veste anche per il bar - i lavori sono già terminati - e per gli spogliatoi riservati alle squadre, agli arbitri e ai dirigenti. Il centro sarà accessibile a tutti, grazie all’eliminazione delle barriere architettoniche: una piattaforma elevatrice collegherà infatti i locali dove si cambiano gli atleti al bar.

Una ‘rivoluzione’ che potrebbe non essere finita: il presidente Bonicelli ha infatti intenzione di proseguire gli investimenti per ampliare l’offerta: non si esclude la realizzazione di nuovi campi - oltre a quelli di calcio, volley, tennis, golf e alla piscina - per aumentare la gamma degli sport da praticare all’interno della struttura.