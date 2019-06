Brescia, chiusura di via IV Novembre: le deviazioni dei bus della linea 14

Dalle ore 20.00 e fino al termine del servizio di mercoledì 19 giugno 2019 le corse della linea 14 in direzione Borgosatollo / Capodimonte seguiranno percorso deviato a causa della chiusura di via IV Novembre nel tratto compreso tra via San Giovanni Bosco e via Molino Vecchio al fine di consentire una manifestazione.

Tutte le corse della linea 14 in direzione Borgosatollo/Capodimonte da via IV Novembre proseguiranno in via Foscolo, via Donatori di Sangue e alla rotatoria con via Molino Vecchio verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 14 in direzione Stazione seguiranno il consueto percorso.

Verranno effettuate tutte le fermate poste sul percorso se non diversamente specificato.