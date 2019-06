Brescia: lavori in via Casazza, cambia il percorso della linea 11

Dalle ore 9 di giovedì 6 giugno 2019 e fino al termine dei lavori (circa 25 giorni) le corse della linea 11 seguiranno percorso deviato a causa della chiusura di via Casazza al fine di consentire lavori stradali.

Tutte le corse della linea 11 in direzione Botticino da via Gadola proseguiranno in via Formentini (senza proseguire in via Gadola) via Mainetti e via Stretta dove verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 11 in direzione Collebeato seguiranno il consueto percorso. Verranno effettuate tutte le fermate poste sul percorso se non diversamente specificato.