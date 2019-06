Brescia, chiusura di Corso Magenta: le deviazioni dei bus

Dalle ore 20.30 e fino alle ore 21.30 di giovedì 20 giugno 2019 le corse delle linee 11 e 12 seguiranno percorso deviato a causa della chiusura di Corso Magenta al fine di consentire una manifestazione nell’ambito della “Processione per la solennità del Corpus Domini”.

Tutte le corse della linea 11 in direzione Botticino da via Mazzini proseguiranno in via San Martino della Battaglia (senza svoltare in c.so Magenta) via Vittorio Emanuele II, largo Zanardelli, via XX Settembre, via XXV Aprile, via Spalto San Marco (Carceri) e P.le Arnaldo dove verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 12 in direzione Verrocchio da via XX Settembre proseguiranno dritto ancora via XX Settembre, via XXV Aprile, via Spalto S. Marco (Carceri) P.le Arnaldo e via Lechi dove verrà ripreso il consueto percorso.

Verranno effettuate tutte le fermate poste sul percorso se non diversamente specificato.