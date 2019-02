Smog Brescia: blocco auto dal 22 febbraio 2019, tutti i veicoli interessati

Come annunciato dal nostro giornale stamattina, alla fine sono scattate anche nella provincia di Brescia le misure di primo livello per il miglioramento della qualità dell'aria: una scelta inevitabile, visto il superamento da più di una settimana della soglia dei 50 microgrammi per metro cubo di Pm10 in tutte le centraline Arpa.

Oltre a Brescia, i Comuni interessati dalle limitazioni sono Borgosatollo, Bovezzo, Mazzano e Nuvolera. Il blocco auto, al via da venerdì 22 febbraio, riguarderà le auto private diesel di classe emissiva fino a Euro 4 compreso, in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel fino a Euro 3 compreso, dalle 8.30 alle 12.30.

Le limitazioni si applicano su tutto il territorio urbano escluse: autostrade, strade di interesse regionale R1 (Tangenziale Sud), Tangenziale Ovest, via Oberdan nel tratto tra Tangenziale Montelungo e la Tangenziale Ovest, Tangenziale Montelungo, tratti di collegamento tra le autostrade e la Tangenziale Sud. Per tutti i veicoli sarà vietato sostare con il motore acceso.



La misura resterà in vigore finché non si registreranno almeno due giorni consecutivi con valori di Pm10 entro i limiti di legge.