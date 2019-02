Smog fuori controllo e aria irrespirabile, in arrivo un nuovo blocco auto

Salvo miracoli dell'ultima ora, dovrebbero entrare in vigore da venerdì anche a Brescia e nell'hinterland le misure temporanee di primo livello per il miglioramento della qualità dell'aria: la conseguenza inevitabile del superamento ormai da più di una settimana della soglia dei 50 microgrammi per metro cubo di Pm10, e in tutte le centraline che vengono monitorate da Arpa.

Con una sostanziale differenza rispetto agli anni precedente: causa modifica legislativa, l'attivazione o la revoca delle misure temporanee di miglioramento può avvenire solo dopo il lunedì o dopo il giovedì, che sono i giorni “ufficiali” di controllo e verifica dei dati delle centraline. Quindi a Brescia, nonostante il superamento dei 50 microgrammi sia andato ben oltre i quattro giorni consentiti, per i blocchi di primo livello questa volta si dovrà aspettare più una settimana.

Le misure temporanee

Ma bando alle ciance burocratiche: cosa succederà anche a Brescia a partire da venerdì? Saranno attivate le misure temporanee antismog prevista da Regione Lombardia: tra città e hinterland non potranno dunque circolare i veicoli privati diesel fino a euro 3 compreso dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle 8.30 alle 18.30.

Limitazioni anche per i veicoli privati diesel Euro 4, per cui sarà vietata la circolazione tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30. Il blocco comprende anche i veicoli commerciali diesel fino a euro 3 compreso: da lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, e poi il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 12.30.