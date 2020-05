Coronavirus in provincia di Brescia: 68 nuovi contagi e 6 morti nelle ultime 24 ore

A partire da sabato 25 aprile, Ats Brescia non fornisce più le tabelle dettagliate dei contagi per ogni singolo comune di sua competenza. Non è quindi più possibile, per noi di Bresciatoday.it, aggiornare i dati Comune per Comune, riguardo ai contagi. Per i decessi, invece, a partire da martedì 28 aprile è stata nuovamente fornita la ripartizione territoriale. Nella giornata di venerdì 1° maggio sono stati in tutto sei: due a Brescia, uno a Salò, uno a Pontoglio, uno a Calvisano e uno Lavenone (il primo in paese).



Questi i dati dei contagi inviati invece dalla Regione. In termini assoluti, la provincia più colpita dal virus è sempre Milano: 19.701 i casi accertati. Seguono Brescia (12.929, +68 ieri erano 12.861), Bergamo (11.360), Cremona (6068), Monza e Brianza (4.729), Pavia (4.416), Como (3.721), Mantova (3.185), Lodi (2.994), Varese (2.705), Lecco (2.277) e Sondrio (1.181)“



Clicca qui per ingrandire la tabella



