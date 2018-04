Accoltella a morte un coetaneo fuori dalla disco, condannato a 10 anni

A poco più di un anno da quella coltellata che ha tolto la vita a Yaisy Bonilla è arrivata la sentenza del Tribunale di Brescia: Anthony Aiello è stato condannato a 10 anni di carcere per l'omicidio del 21enne di origine colombiana, ma cresciuto a Castel Mella. Quattro anni e due mesi in meno rispetto a quanto chiesto dal pm. 8 anni invece per l' egiziano Mina Henin: il 22enne avrebbe passato il coltello ad Aiello.

Il delitto all'alba del 2 aprile del 2017 nel parcheggio della discoteca Disco Volante di Brescia: Yaisy Bonilla fu colpito frontalmente all'addome con un sola coltellata, al termine di una furibonda lite originata da futili motivi. I due avrebbero discusso prima per uno spinello, poi per i presunti apprezzamenti di Aiello alla fidanzata del giovane colombiano. Bonilla l'avrebbe allora colpito al volto con un pugno, Aiello per reazione l'avrebbe accoltellato. Tutto sotto gli occhi della fidanzata del giovane di origine colombiana: proprio le sue urla disperate richiamarono l'attenzione degli addetti alla sicurezza del locale.

Poi la corsa in ospedale, alla Poliambulanza e i disperati tentativi dei medici di salvare la vita a un ragazzo di soli 21 anni. Tutto inutile, troppo gravi le ferite riportate, un taglio profondo più di 27 centimetri all’addome: Yaisy si spense dopo 12 ore di agonia.