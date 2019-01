Colpo grosso al tabaccaio: gioca 3 euro al Superenalotto e ne vince più di 40.000

Una gran bella botta di fortuna, per usare un delicato eufemismo: ha giocato 3 euro al Superenalotto, con una sola schedina ne incasserà più di 40mila. Minimo investimento, massimo guadagno: è successo a Bovezzo, all'edicola tabaccheria Le Brede (sita nell'omonima via) ma che appunto è attrezzata anche come ricevitoria.

Il fortunato giocatore è una donna, di cui ovviamente non si conosce l'identità: ha circa 60 anni, e si dice abbia avuto quasi un mancamento quando si è accorta della sostanziosa vincita. Ha giocato un “Fortunello” da 3 euro, una schedina già pronta all'uso per poter partecipare al concorso. Nella pratica, non ha avuto nemmeno bisogno di pensare ai numeri.

Numeri vincenti: all'ultima estrazione in quella schedina erano ben quattro le cifre fortunate, una bella quaterna secca a cui si è aggiunto anche il numero superstar, che ha quindi ancora “gonfiato” la vincita complessiva.

Certo ci saranno le tasse da pagare, qualche migliaio di euro va bene: un sacrificio che vale la fatica, visto che la vincita lorda è di 42mila e 500 euro. Un altro colpo di fortuna, in una ricevitoria fortunata: negli ultimi due anni in tanti sono stati baciati dalla dea bendata.