Botticino: lavori in via Cavour, le deviazioni dei bus

Dalle ore 8.30 alle ore 10 di sabato 27 luglio 2019 le corse delle linee 8 e 11 seguiranno percorso deviato a Botticino a causa della chiusura di via Cavour, nel tratto compreso tra via Leopardi e via Mazzini, al fine di consentire lavori stradali.

Linea 8

Tutte le corse della linea 8 in direzione San Gallo da via Cavour proseguiranno in via Leopardi, via Caduti Piazza Loggia e via Mazzini dove verrà ripreso il consueto percorso. Le corse in direzione Goldoni, da via Mazzini proseguiranno in via Caduti Piazza Loggia, via Leopardi e via Cavour dove verrà ripreso il consueto percorso.

Linea 11

Tutte le corse della linea 11 in direzione Botticino da via Cavour proseguiranno in via Leopardi, via Caduti Piazza Loggia, via Mazzini e via Tito Speri dove verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 11 in direzione Collebeato da via Tito Speri proseguiranno in via Mazzini (non verrà effettuata la fermata) via Caduti Piazza Loggia (non verrà effettuata la fermata) via Leopardi e via Cavour dove verrà ripreso il consueto percorso.