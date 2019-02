Borgosatollo: pronta la pista ciclabile di Piffione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Sono terminati i lavori di costruzione della pista cicloPedonale in zona Piffione a Borgosatollo. L'opera dal costo di circa 15.000 € è stata eseguita dall'impresa Edile Mor ufficialmente incaricata dal Comune di Borgosatollo. La pista ciclabile è stata possibile grazie ad un accordo bonario di cessione anticipata di area standard con la proprietà privata dell'area dove è stata fatta la pista ciclabile. Questo accordo ha evitato l'esproprio dell'area e il tutto si è svolto senza oneri a carico del Comune o del privato. La pista ciclabile è stata costruita appositamente tutta in materiale naturale completamente drenante con staccionata in legno e con adeguamento dei due punti di innesto della pista ciclabile al fine di garantire la massima sicurezza di pedoni e ciclisti.

"Questa è un'opera molto importante per Borgosatollo in quanto permette di conngiungere in sicurezza la frazione di Piffione e il nucleo storico di Borgosatollo con le frazioni di Venezia e Gerole. La pista ciclabile è stata effettuata appositamente in materiale naturale per renderla ben integrata con l'ambiente naturale e agricolo della zona. Una pista ciclabile quindi a basso impatto ambientale che permette di raggiungere l'asilo nido Paperotto anche a piedi e in bicicletta in modo sicuro per tutti. Era una promessa che abbiamo fatto ai cittadini della zona e che siamo riusciti a mantenere dopo aver raggiunto l'accordo con la proprietà privata e avendo recuperato dei fondi durante il bilancio 2018". Paola Motta - Assessore Lavori Pubblici di Borgosatollo

