Il Borgo dei Borghi: anche Gardone Riviera tra i paesi più belli d'Italia

C'è anche Gardone Riviera in lizza per aggiudicarsi il titolo di miglior borgo d'Italia, in corsa per la trasmissione televisiva “Il Borgo dei Borghi”, in onda su Rai Tre e condotta da Camila Raznovich e dallo storico dell'arte Philippe Daverio. Sabato pomeriggio è andata in scena la puntata dedicata anche a Gardone, un montaggio di alcuni minuti dopo un lungo girato, realizzato ancora la scorsa estate.

Sono sessanta i borghi in gara per le quattro prime serate de “Il Borgo dei Borghi”, in onda tutti i sabati fino al prossimo 24 novembre: nei primi tre appuntamenti verranno presentati uno ad uno tutti i borghi partecipanti alla competizione, 20 per puntata, uno per regione. Alla finalissima del 24 accederanno invece solo i 20 borghi più votati (per info rai.it/borgodeiborghi).

“Un viaggio nell'Italia dei piccoli centri – si legge nell'abstract della trasmissione – Un percorso a tappe per svelare i tesori più nascosti della nostra penisola, spesso al di fuori dei circuiti turistici tradizionali, ma ugualmente ricchi di storia, arte e cultura”.

Gardone Riviera non è l'unico borgo lombardo in gara: ci sono anche Lovere, sulla sponda bergamasca del Sebino, e Morimondo, piccolissimo paesino (da poco più di 1000 abitanti) in mezzo alle campagne e appena alle porte di Milano. Lo scorso anno vinse il paese marchigiano di Castello di Gradara.